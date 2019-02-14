УЕФА: «Душан Тадич находился в офсайде в момент удара»

УЕФА выступил с официальным разъяснением по поводу отмененного гола защитника «Аякса» Николаса Тальяфико в матче с «Реалом». Матч завершился победой испанской команды (1:2).

«На 38-й минуте гол Тальяфико был отменен после просмотра видеоповтора. Судья определил, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в офсайде и контактировал с вратарем, мешая ему сыграть или попытаться сыграть по мячу в то время, как был нанесен удар.

Все было сделано в соответствии с протоколом VAR, было принято верное решение: отменить гол и назначить свободный удар из-за офсайда», – говорится в разъяснении.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер Лиги чемпионов