Олег Романцев: «Стенки и забегания – грозное оружие, против него нет обороны. Эта игра принесет «Спартаку» результат»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России. После 17 матчей «Спартак» набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 4-е место.

«Решающими факторами в борьбе за высокие места станут мастерство и самоотдача. Надеюсь, в команде будет семья, ребята объединятся и вокруг тренера, и вокруг друг друга. Когда они будут одним целым – естественно, вместе с болельщиками, то смогут добиться многого.

Очень большая надежда на то, что удачно пройдут сборы, и мы увидим играющую команду. Да, конечно, физподготовку никто не отменял, но вот совместить ее с уровнем мастерства ребят, которые играют и в пас, и в стенки-забегания, про которые начали немного забывать.

Все же это очень грозное оружие, против него нет обороны. Думаю, что если эта игра получится, мы добьемся результата», – сказал специалист, 8 раз приводивший «Спартак» к победам в чемпионате России.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Спартака»

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