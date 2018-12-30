Олег Романцев: «Стенки и забегания – грозное оружие, против него нет обороны. Эта игра принесет «Спартаку» результат»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России. После 17 матчей «Спартак» набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 4-е место.

«Решающими факторами в борьбе за высокие места станут мастерство и самоотдача. Надеюсь, в команде будет семья, ребята объединятся и вокруг тренера, и вокруг друг друга. Когда они будут одним целым – естественно, вместе с болельщиками, то смогут добиться многого.

Очень большая надежда на то, что удачно пройдут сборы, и мы увидим играющую команду. Да, конечно, физподготовку никто не отменял, но вот совместить ее с уровнем мастерства ребят, которые играют и в пас, и в стенки-забегания, про которые начали немного забывать.

Все же это очень грозное оружие, против него нет обороны. Думаю, что если эта игра получится, мы добьемся результата», – сказал специалист, 8 раз приводивший «Спартак» к победам в чемпионате России.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»