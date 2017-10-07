Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов из-за невыплаченного каталонцами бонуса

Нападающий «ПСЖ» Неймар и его отец до сих пор ведут спор с «Барселоной» о невыплате каталонцами 26-миллионного бонуса. Бразильский форвард обратился в УЕФА с требованием об исключении «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов.

Согласно имеющейся информации, между отцом Неймара и «Барселоной» до сих пор продолжается спор о невыплате клубом бонуса размером в 26 млн евро в соответствии со сделкой о продлении контракта до лета 2021 года, которое было осуществлено летом 2016 года.

Сообщается, что спор довел обе стороны до ФИФА. Сам же Неймар дополнительно обратился в УЕФА с просьбой об исключении «Барселоны» из Лиги чемпионов в связи с невыплатой бонуса. Однако в УЕФА отклонили запрос Неймара и встали на сторону «Барселоны».

Напомним, в минувшее трансферное окно Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: AS