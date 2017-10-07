Главный тренер сборной Хорватии отправлен в отставку перед решающим матчем со сборной Украины

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич покинул свой пост. Новым наставником национальной команды стал Златко Далич.

Как сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза, главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич отправлен в отставку. Сообщается, что у руля национальной команды встанет 50-летний специалист Златко Далич, который ранее возглавлял эмиратский «Аль-Айн».

Такое решение было принято после того, как хорватская сборная дома сыграла вничью со сборной Финляндии (1:1). После неудовлетворительного результата выход сборной Хорватии на ЧМ-2018 поставлен под угрозу.

Напомним, 9 октября сборной Хорватии предстоит сыграть в гостях со сборной Украины. Этот матч станет решающим для обеих команд. Хорваты располагаются на второй строчке, отставая на два очка от лидирующей Исландии и имея в активе столько же очков, сколько украинцы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Хорватского футбольного союза