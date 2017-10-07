Президент Ла Лиги: «Еще несколько месяцев назад я не мог себе представить Ла Лигу без «Барселоны» и «Эспаньола», но сейчас, к сожалению, могу»

Автор: Вадим Павлов 0

Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном выходе «Барселоны» и «Эспаньола» из чемпионата Испании. Он заявил, что не так давно даже не мог представить себе Ла Лигу без каталонских команд.

«Даже если Каталония отделится от Испании, текущий сезон будет доигран до конца с нынешним составом команд, хотя уже я не так в этом уверен не уверен. Этот сценарий должен быть проанализирован юридически.

Если это произойдет, я немедленно свяжусь с каталонскими клубами и спрошу их мнение. Если эти команды поддержат независимость, они будут вне испанской юрисдикции и не смогут играть в испанском чемпионате согласно закону, и смогут оспорить это, если каталонская федерация футбола останется под руководством испанской.

Что касается возможного выхода «Барсы» и «Эспаньола», еще несколько месяцев назад я не мог себе представить Ла Лигу без них, но сейчас, к сожалению, могу. Мы бы потеряли ценность Ла Лиги, но у нас не было бы особых проблем с ее восстановлением. Не знаю, могут ли «Барселона» и «Эспаньол» отказаться играть уже в этом сезоне. Мы будто играем в шахматы. Посмотрим, что произойдет», — рассказал Хавьер Тебас.

Напомним, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября и большинством голосов было принято решение выйти из состава Испании. Сообщалось, что каталонские клубы могут выйти из Ла Лиги и продолжить выступление в одном из европейских топ-чемпионатов.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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