Александр Кокорин: «Мы с Дзюбой поняли, что реально забить 35 голов за сезон на двоих»

Автор: Вадим Павлов 0

Кокорин и Дзюба

Форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил, что спокойно относится к критике в прессе. Также он высказался о цели забить 35 голов за сезон с Артемом Дзюбой на двоих.

«Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол. Я все тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе и лучше получается их делать. Я вообще очень спокойно отношусь к критике.

СМИ хотят говорить о той истории с шампанским в Монако после Евро-2016? Вы же понимаете, что это большие рейтинги. После той истории люди говорили об этом месяц. Значит, она была нужна стране и была интересна людям. В принципе, после этой ситуации уже ничего не страшно.

В начале сезона Манчини сказал, сколько мы с Дзюбой должны забить 35 голов на двоих. Удивился ли этому? Нет. Он поделил 35 мячей на двоих – по 15-17 голов. И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально», — рассказал Кокорин.

Напомним, что в начале сезона главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поставил перед Кокориным и Дзюбой цель забить на двоих 35 голов.

В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отметился 15 забитыми мячами и 4 результативными передачами. На счету Артема Дзюбы 1 гол в 14 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Россия-24

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