Александр Кокорин: «Мы с Дзюбой поняли, что реально забить 35 голов за сезон на двоих»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил, что спокойно относится к критике в прессе. Также он высказался о цели забить 35 голов за сезон с Артемом Дзюбой на двоих.

«Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол. Я все тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе и лучше получается их делать. Я вообще очень спокойно отношусь к критике.

СМИ хотят говорить о той истории с шампанским в Монако после Евро-2016? Вы же понимаете, что это большие рейтинги. После той истории люди говорили об этом месяц. Значит, она была нужна стране и была интересна людям. В принципе, после этой ситуации уже ничего не страшно.