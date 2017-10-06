Андрес Иньеста: «Пожизненный контракт? Не могу представить себя нигде, кроме «Барселоны»»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал заключение с клубом пожизненного контракта. 33-летний испанец заявил, что не может представить себя нигде, кроме каталонского клуба.

«Это особенный день. «Барселона» увидела меня, вырастила и позволила развиваться. Быть капитаном великого клуба – удивительная привилегия. Я люблю «Барселону» и буду играть здесь до тех пор, пока мое тело и ум не скажут, что хватит. Не могу представить себя нигде, кроме «Барселоны». Об этом я говорил много раз до сегодняшнего дня и скажу после.

Новый контракт наполняет меня гордостью, радостью и счастьем. Хочу удачно провести сезон и выиграть больше трофеев. Никогда не говорил с тренером о том, рассчитывает он на меня или нет, я знаю, на что способен. Не могу описать свои эмоции. Я пришел в «Барселону» в 12 лет, а сегодня мне 33 года», — поделился эмоциями Иньеста.

Напомним, Андрес Иньеста защищает цвета «Барселоны» с 2002 года. За это время 33-летний полузащитник принял участие в 639 матчах, в которых отметился 55 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana