Сильвио Берлускони: «Я не понимаю трансферную политику «Милана». Неужели за эти деньги новые владельцы не могли купить лучшего игрока?»

Автор: Вадим Павлов 0

Берлускони

Экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони подверг критике новых руководителей итальянского клуба. 81-летний миллиардер заявил, что не понимает трансферной политики «Милана».

«Я не понимаю трансферную политику «Милана». Никогда в жизни не видел, чтобы команда меняла 11 игроков! Неужели со всем своим состоянием и потраченными деньгами новые владельцы не могли купить лучшего игрока?

Я не понимаю, как Сусо и Бонавентура могут оставаться на скамейке запасных, когда они являются самыми техничными и одаренными игроками? Почему капитанскую повязку отдали Бонуччи, который был символом «Ювентуса» в течение многих лет, хотя капитаном заслуженно должен быть Монтоливо?

Что касается тренера, то я хотел бы видеть в этой роли Кристиана Брокки, но, когда я находился в больнице, мне сказали, что выбрали Монтеллу», — рассказал Берлускони.

Напомним, 1986 по 2016 год Сильвио Берлускони являлся владельцем и президентом «Милана». За это время «Милану» удалось выиграть 29 трофеев, среди которых 8 чемпионств и 5 побед в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere della sera

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