Экс-защитник «Реала» Рикардо Карвальо приговорен к 7 месяцам тюрьмы

Экс-защитник «Челси», «Реала» и «Монако» Рикардо Карвальо приговорен к тюремному сроку. Португальский футболист проведет за решеткой 7 месяцев.

Экс-защитник «Реала», «Челси» и «Монако» Рикардо Карвальо, ныне защищающий цвета китайского «Шанхай СИПГ», предстал перед испанским судом.

Португалец во время пребывания в мадридском «Реале» привлек к себе внимание прокураторы. Сообщается, что Карвальо было предоставлено обвинение в неуплате налогов за имиджевые права. Суд приговорил 37-летнего португальца к 7 месяцам тюрьмы и выплате 143 тыс. евро.

Согласно имеющейся информации, прокуратура просила у суда для Карвальо 1 год тюрьмы и штраф размером в 300 тыс. евро.

Напомним, 37-летний Рикардо Карвальо выступал за «Реал»с 2010 по 2013 год, а также в прошлом году стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Португалии.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana