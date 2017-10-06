Агент ФИФА: «Для Европы у Александра Кокорина нет волчьего оскала»

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Футбольный агент Владимир Абрамов оценил перспективы ведущих игроков сборной России в преддверии контрольного матча национальной команды со сборной Южной Кореи. По мнению специалиста, на то, что ни Федор Смолов, ни Александр Кокорин все еще не играют в Европе, есть объективные причины.

«Смолов и Кокорин? Но они ни за что не поедут в Европу. Им заплатят там гораздо меньше, чем в России. А разве их кто-то туда зовет? Федора, наверное, пригласит «Реал». Только «Реал Сосьедад». Может быть, выложат за него три миллиона евро и будут платить меньше, чем «Краснодар». Поедет ли он?

Если говорить о чисто футбольных качествах, то тот же Кокорин – быстрый, техничный парень. Великолепные данные. По своему стилю подходит под английский чемпионат. Да и в Италии, Испании мог бы играть. Но у него нет волчьего оскала! Не тот менталитет! Там же надо рвать и метать на поле! Сможет ли он быть по-хорошему злым на поле, как тот же Сон Хын Мин? Большой вопрос…

Все 90 минут ты должен выкладываться по максимуму и играть только на победу! Стань злым, как собака, на поле! Тогда тебя позовут в Европу. А на последнем чемпионате Европы Смолов и Кокорин себя что-то не показали, слишком добренькими были.

Прогноз на матч Россия – Корея? России придется тяжело. Но эта игра на три исхода. От корейцев не знаешь, чего ожидать. Сейчас это непредсказуемая команда. Мы можем их вынести в одну калитку – 3:0, а можем и пролететь – 0:4. У меня нет точного ответа. Корейцев можно загрызть на поле, загнать их в тупик. Но для этого нужно грызть! Вот и интересно, как проявят себя те же Смолов и Кокорин. Загрызут ли?» — отметил Абрамов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс