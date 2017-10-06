Врач «Спартака»: «Роман Зобнин близок к тренировкам в общей группе»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии здоровья хавбека Романа Зобнина после перенесенной операции на колене. По словам специалиста, восстановление 23-летнего полузащитника опережает намеченные сроки.

«Как продвигается реабилитация Зобнина? Очень хорошо. Восстановление идет с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвется в бой. В ближайшее время Роман начнет частично тренироваться в общей группе – разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Хавбеку еще предстоят некоторые изометрические исследования – в частности, проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой.

Была применена самая современная методика, из-за которой мы сменили клинику. В последние несколько лет оперируемся в Риме у хирурга Мариани. Плюс желание Романа, воля, невероятная работоспособность. И, конечно, правильная методика восстановления. Все вместе дало такой результат.

В нашей практике столь быстрого возвращения в строй пока не случалось, в мировой практике подобные эпизоды, пусть и единичные, имели место. Мы не гонимся за рекордами, все нужно тщательно взвешивать.

Есть ли опасность рецидива? Она всегда существует у футболиста, который перенес операцию по пластике крестообразной связки. Нужно быть очень внимательным», — отметил Вартапетов.

Напомним, Роман Зобнин получил травму в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (3:0) в июне.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс