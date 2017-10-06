«ПСЖ» может приобрести Алексиса Санчеса и расстаться с Эдинсоном Кавани

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может пополнить состав «ПСЖ». Парижский клуб намерен заполучить 28-летнего чилийца уже в зимнее трансферное окно.

Контракт футболиста истекает летом 2018 года и больше продлен не будет. На переезде в Париж еще летом настаивал являющийся его другом Неймар в период переговоров о своем трансфере из «Барселоны». Тогда чилийский форвард собирался в «Манчестер Сити», однако сделка не состоялась.

В случае покупки Санчеса парижане готовы расстаться с Эдинсоном Кавани. Об этом сообщил спортивный директор клуба Антеру Энрике. Трансфер 30-летнего уругвайца может принести «ПСЖ» порядка 80 млн евро.

В нынешнем сезоне Алексис Санчес провел в АПЛ 5 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien