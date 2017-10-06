У московского «Торпедо» появился новый владелец и президент

Автор: Юлия Древова 0

ТорпедоВ «Торпедо» сменился собственник. Новым владельцем команды стал владелец концерна «Россиум» Роман Авдеев.

Как сообщает «Коммерсант», нынешний президент клуба Александр Тукманов, занимающий этот пост с 2007 года, в ближайшее время покинет должность.

Отметим, что болельщики «Торпедо» неоднократно выступали с призывами о его увольнении. При Тукманове в 2008-м году команда не сумела выйти из зоны вылета и покинула первую лигу, в 2009-м — и вовсе лишилась статуса профессионального клуба. В настоящее время торпедовцы выступают во втором дивизионе зоны «Центр», третьем по уровню футбольном российском турнире. Кроме того, из-за финансового кризиса черно-белым пришлось оставить домашнюю арену — стадион Эдуарда Стрельцова.

Ранее концерн «Россиум», который принадлежит новому главе клуба Авдееву, выкупил экс-арену «Торпедо». Это может означать, что клуб официально сможет вернуться на стадион после его реконструкции.

Фото: официальная группа ФК «Торпедо»
Источник: Коммерсант

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