Даниэле Ругани не сможет сыграть против сборной Македонии

Автор: Никита Пронин 0

Ругани

Защитник сборной Италии Даниэле Ругани не сможет помочь своему клубу в ближайшем отборончом матче. Футболист получил травму во время тренировки.

Даниэле Ругани не сыграет матч отборочного этапа к ЧМ-2018 против сборной Македонии из-за полученной травмы во время тренировки. У защитника туринского «Ювентуса» диагностирован вывих пальца.

Матч Италии и Македонии состоится 6 октября в 21:45 по мск. 9 октября итальянцы сыграют против сборной Албании. К этой встрече Ругани уже может восстановиться.

Сборная Италии занимает 2-е место в группе G с 19-ю баллами. Македония на 5-й строчке с 7-ю очками. Албания на 3-м месте с 13-ю баллами.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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