13 футболистов «Спартака» начали подготовку к игре с «Ахматом»

Автор: Никита Пронин 0

Спартак

Московский «Спартак» начал подготовку к матчу 13-го тура РФПЛ против «Ахмата». Несколько игроков тренировались по индивидуальной программе.

Вратари: Александр Селихов, Александр Максименко;
Защитники: Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков;
Полузащитники: Фернандо, Артем Самсонов, Лоренсо Мельгарехо;
Нападающие: Луис Адриано и Педро Роша.

Зе Луиш, Роман Зобнин, Квинси Промес и Денис Глушаков работали по индивидуальной программе. Голкипер Артем Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артем Тимофеев продолжают лечиться. Джано продолжает курс восстановления в сборной Грузии.

После 12 туров «Спартак» занимает 6-ю позицию с 17-ю очками.

Фото: твиттер «Спартака»
Источник: Официальный сайт «Спартака»

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