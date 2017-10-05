Правительство Китая может отобрать у «Милана» 200 миллионов евро

«Милан» в скором времени может расстаться с солидной суммой. Китайское правительство может заставить миланских инвесторов вернуть около 200 миллионов стране.

16 октября коммунистическая партия Китая проведет конгресс, где предположительно будут объявлены новые ограничения на иностранные инвестиции. Отметим, что в отличие от «Милана», нововведения не коснутся футбольный клуб «Интер».

Около 200 миллионов евро, которые были инвестированы фондами Huarong и Haixia, могут быть возвращены в Китай.

После семи туров «Милан» занимает 7-ю строчку с 12-ю очками. Лучшим бомбардиром является Патрик Кутроне забивший 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia