Геннадий Орлов: «Видимо, Промес перестал тренироваться как положено, снизил требования к себе, и его уровень снизился»

Геннадий Орлов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за звание чемпиона России. Также известный телекомментатор высказался о футболисте «Спартака» Квинси Промесе.

«Часто слышу: «Интрига умирает, «Зенит» — чемпион». Ну ребят, молодая же команда — многое зависит от настроения. Дриусси может выдать потрясающий эпизод и тут же выпасть из игры. У него есть все: скорость, удар, дриблинг, но он нестабилен. Полоз такой же — Ерохин, Кузяев.

Мы должны судить не по очкам, прошло всего 12 туров, а по тому, как у кого поставлена игра. Наигранные ходы, отлаженная игра в защите, быстрый переход из обороны в атаку, отточенная работа при стандартных положениях и многое другое. «Зенит» ближе всех к этому идеалу. Не случайно и «Локомотив» находится на втором месте.

На сегодня главный конкурент «Зенита» — это «Локомотив». Но и «Спартак» пусть подтянется. Кто знает, что будет через пару туров? Правда, на текущий момент «Локо» сильнее. Они забили четыре «Спартаку», обыграли ЦСКА. 29 октября матч с «Зенитом», это будет проверка. «Локомотив» опасен для «Зенита» в первую очередь своей дисциплиной. Они так просто своего не отпустят, Семин на правильном пути.

Думаю, «Локо» серьезно поборется с «Зенитом» за чемпионство. У Гинера финансовые проблемы, есть задержки по зарплате и премиальным. А перед Галицким, как я уже говорил, стоит проблема тренера

«А куда делся Промес?» — спросите вы. — «Он же российская звезда!» Видимо, Квинси перестал тренироваться как положено, снизил требования к себе, и его уровень снизился. Говорят: «Он устал», или что-то еще. Для по-настоящему способных футболистов трагедия играть в российском чемпионате.

Учебно-тренировочная работа должна быть выстроена на высочайшем уровне, чтобы игроки прогрессировали. Не знаю, как она построена в «Спартаке», но судя по тому, что футболисты не развиваются, — не очень хорошо. Я сужу по результату», — рассказал Геннадий Орлов.

Напомним, после 12 туров «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. Идущий следом «Локомотив» набрал 26 очков.

В текущем розыгрыше РФПЛ Квинси Промес, защищающий цвета московского «Спартака», провел 10 встреч, в которым отметился 6 голами и 3 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат