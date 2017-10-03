Квинси Промес: «Надеюсь, болельщики «Спартака» будут со мной, как бы все ни сложилось»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своем футбольном будущем. Голландец отметил, что будет, если он уйдет.

Мое будущее в «Спартаке»? Я не заглядываю так далеко. Сейчас мое будущее — вернуться после травмы и победить «Терек» в следующем туре.

Что будет со «Спартаком», если я уйду? Могу ответить одно: наслаждайтесь, пока я здесь! Я в «Спартаке» четвертый сезон и получаю от него удовольствие — вот только вылечиться надо. Надеюсь, болельщики «Спартака» будут со мной, как бы все ни сложилось», — сказал Промес.

В текущем сезоне Квинси забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ