Квинси Промес: «Надеюсь, болельщики «Спартака» будут со мной, как бы все ни сложилось»

Автор: Никита Пронин 0

РФПЛ. 12 тур. «Спартак» — «Урал» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 30 сентября 2017 г.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своем футбольном будущем. Голландец отметил, что будет, если он уйдет.

Мое будущее в «Спартаке»? Я не заглядываю так далеко. Сейчас мое будущее — вернуться после травмы и победить «Терек» в следующем туре.

Что будет со «Спартаком», если я уйду? Могу ответить одно: наслаждайтесь, пока я здесь! Я в «Спартаке» четвертый сезон и получаю от него удовольствие — вот только вылечиться надо. Надеюсь, болельщики «Спартака» будут со мной, как бы все ни сложилось», — сказал Промес.

В текущем сезоне Квинси забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Матч ТВ

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Спартак - Рубин

Премьер-лига. 9-й тур. «Спартак» минимально побеждает «Рубин»

Промес

Геннадий Орлов: «Почему Промес не проявляет себя на международном уровне? Может быть, мы его и переоценили»

Промес

Квинси Промес начнет матч с «Тосно» на скамейке запасных

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 