Марек Гамшик намерен побить рекорд Диего Марадоны

Автор: Юлия Древова 0

Марек Гамшик

Хавбек «Наполи» Марек Гамшик близок к тому, чтобы побить клубный рекорд Диего Марадоны по количеству забитых мячей. В матче 7-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» словак забил свой 115-й гол и сравнялся со знаменитым аргентинцем.

«Я действительно хочу побить рекорд Диего. Но я думаю о результатах команды, это важнее. Когда это произойдёт, то произойдет.

То, что «Наполи» одержал 7 побед в 7 матчах, нечто невероятное. Сезон длинный, но мы уверены в себе. Это самая сильная команда, в которой я когда-то играл. «Наполи» способен побороться за титул», — отметил капитан «адзурри».

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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