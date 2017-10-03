Марек Гамшик намерен побить рекорд Диего Марадоны

Хавбек «Наполи» Марек Гамшик близок к тому, чтобы побить клубный рекорд Диего Марадоны по количеству забитых мячей. В матче 7-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» словак забил свой 115-й гол и сравнялся со знаменитым аргентинцем.

«Я действительно хочу побить рекорд Диего. Но я думаю о результатах команды, это важнее. Когда это произойдёт, то произойдет.

То, что «Наполи» одержал 7 побед в 7 матчах, нечто невероятное. Сезон длинный, но мы уверены в себе. Это самая сильная команда, в которой я когда-то играл. «Наполи» способен побороться за титул», — отметил капитан «адзурри».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail