«Милан» рассматривает кандидатуры Пауло Соузы и Вальтера Мадзарри на пост нового главного тренера

Руководство «Милана» ищет варианты замены Винченцо Монтеллы на посту главного тренера команды. В случае продолжения неудачного выступления клуба итальянец в скором времени может быть отправлен в отставку.

Как сообщает источник, «россонери» уже связывались с экс-тренером «Фиорентины» Пауло Соузой и бывшим наставником «Уотфорда» Вальтером Мадзарри, которые в настоящее время являются свободными агентами.

Недавно уволенный из «Баварии» Карло Анчелотти, которого также активно прочили в «Милан», заявил, что в ближайшие десять месяцев не собирается заниматься тренерской деятельностью.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia