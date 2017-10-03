«Милан» рассматривает кандидатуры Пауло Соузы и Вальтера Мадзарри на пост нового главного тренера

Автор: Юлия Древова 0

Милан

Руководство «Милана» ищет варианты замены Винченцо Монтеллы на посту главного тренера команды. В случае продолжения неудачного выступления клуба итальянец в скором времени может быть отправлен в отставку. 

Как сообщает источник, «россонери» уже связывались с экс-тренером «Фиорентины» Пауло Соузой и бывшим наставником «Уотфорда» Вальтером Мадзарри, которые в настоящее время являются свободными агентами.

Недавно уволенный из «Баварии» Карло Анчелотти, которого также активно прочили в «Милан», заявил, что в ближайшие десять месяцев не собирается заниматься тренерской деятельностью.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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