Алан Дзагоев: «Мне сейчас нужно сделать паузу»

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, почему не примет участия в товарищеских матчах сборной России. Ранее 27-летний футболист был вызван в национальную команду для подготовки к встречам с Южной Кореей и Ираном.

«У меня воспаление ахилла. Придется пропустить около шести недель. Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира. Тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится.

Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» я четыре дня не тренировался. Мы договорились, что дадим паузу, чтобы боль сошла, потому что после каждой тренировки ахилл болел все больше и больше. После игр тоже.

Если бы я не сыграл с «Манчестером»? Не думаю, что что-то изменилось бы. Может, после матча на 5-10% стало хуже, но не думаю, что это сильно повлияло. Лечить эту травму нужно в любом случае. Сейчас главное – дать паузу, как мне сказали, на шесть недель. Буду придерживаться, так как не хочется усугублять и вылетать на еще больший срок», — отметил Дзагоев.

Напомним, полузащитник получил травму ахиллова сухожилия в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Алана Дзагоева