Тренировку сборной Испании досрочно прекратили из-за оскорблений Жерара Пике

Болельщики сборной Испании по футболу освистали защитника «Барселоны» Жерара Пике во время тренировки национальной команды. Об этом сообщает Sport.es.

Главному тренеру сборной Хулену Лопетеги, на чью долю также досталось немало свиста из-за вызова Пике в команду, пришлось досрочно прекратить тренировочное занятие, которое продлилось всего 23 минуты.

Фанаты явились на стадион с банерами «Пике, ублюдок, убирайся из сборной» и «Пике – out». Сотрудникам полиции удалось отобрать провокационные плакаты, но сдерживать постоянный свист они не могли.

Напомним, Пике выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es