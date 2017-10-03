Ромелу Лукаку — первый в списке самых подорожавших игроков с начала сезона

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возглавил рейтинг футболистов, выросших в цене с начала сезона-2017. Трансферная цена 24-летнего бельгийца увеличилась на 55,6 млн евро и достигла 158,5 млн евро.

Кроме того, в списке международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) в тройке наиболее подорожавших игроков оказались нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, стоимость которого на трансферном рынке подросла до 145,8 млн евро (+ 47,3 млн евро), и форвард «Ювентуса» Паоло Дибала, чья стоимость увеличилась с 113,7 млн евро до 161 млн евро.

Самый дорогой футболист мира Неймар («ПСЖ») оказался лишь на шестой строчке, прибавив к своей цене 28,4 млн евро.

Топ-10 самых подорожавших футболистов:

1. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 158,5 млн (+ 55,8 млн)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 145,8 млн (+ 50,4 млн)

3. Пауло Дибала («Ювентус») – 161,0 млн (+ 47,3 млн)

4. Усман Дембеле («Барселона») – 137,5 млн (+ 45,0 млн)

5. Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль») – 58,7 млн (+ 31,7 млн)

6. Неймар («ПСЖ») – 239,6 млн (+ 28,4 млн)

7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – 98,6 млн (+ 26,8 млн)

8. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») – 131,3 млн (+ 25,6 млн)

9. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 98 млн (+ 25,2 млн)

10. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 65,1 млн (+ 25,2 млн).

Фото: Global Look Press

Источник: CIES Football Observatory