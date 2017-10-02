Альваро Мората может пропустить от шести до восьми недель

Автор: Никита Воробьев 0

Мората

Нападающий «Челси» Альваро Мората может пропустить до двух месяцев. Травма задней поверхности бедра, полученная в матче против «Манчестер Сити», оказалась серьезней, чем предполагалось.

Ранее главный тренер «синих» Антонио Конте признался, что рискнул здоровьем испанца, поставив его в основу в прошедшей встрече. Мората почувствовал боль уже на 35-й минуте и был заменен.

Испанский форвард прошел обследование, которое выявило у него травму второго класса. Это означает, что он может остаться без футбола от шести до восьми недель. Однако официальные сроки пока неизвестны.

Таким образом, 24-летний игрок может пропустить обе игры против «Ромы» в Лиге чемпионов, а также поединки против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в АПЛ.

Мората стал футболистом «Челси» летом 2017-го года и за семь матчей в составе английского клуба забил шесть голов.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Шевченко

Андрей Шевченко: «Альваро Мората — правильная замена Диего Косте»

Диего Коста

Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико» за 43 млн евро

Антонио Конте

Антонио Конте: «То, что я читал об проблеме с трансфером Росса Баркли, было смешно»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 