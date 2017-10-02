Леандро Паредес: «Мы были лучше «Анжи», но качество поля в первую очередь и небольшая усталость после недавних игр сказались на результате»

Хавбек «Зенита» Леандро Паредес назвал причины, по которым сине-бело-голубым не удалось одержать победу над «Анжи». Также аргентинский полузащитник подвел итоги первой части чемпионата.

«Мы считаем, что были лучше, но качество поля в первую очередь и небольшая усталость после недавних игр сказались на результате. Важно было не уступить, поскольку мы играли последними, зная результаты всех остальных матчей тура.

Знали, что «Локомотив» выиграл со счетом 3:0. Уступать было ни в коем случае нельзя. Так получилось, что матч завершился вничью. Будем стараться побеждать в каждом следующем матче после перерыва на сборные.

Да, могли выиграть, но, как я уже сказал, поле не давало показывать тот футбол, к которому мы привыкли. Так что не все удавалось. Я очень доволен первой третью чемпионата, у меня исключительно позитивные впечатления от той работы, которую мы проделали. Но нельзя расслабляться, и мы надеемся, что после паузы мы продолжим побеждать.

Очень важно, что мы идем на первом месте в чемпионате и в своей группе в Лиге Европы. Нужно продолжать в том же духе», — рассказал Паредес.

В текущем сезоне Леандро Паредес принял участие в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»