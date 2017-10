Арьен Роббен: «Моих сыновей в молодежной команде тренируют лучше, чем это делал Анчелотти в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен подверг критике экс-наставника мюнхенцев Карло Анчелотти. Нидерландский хавбек высказал недовольство тренировочным процессом итальянского специалиста.

«Моих сыновей в молодежной команде тренируют лучше, чем это делал Анчелотти в «Баварии», — заявил Роббен.

Arjen Robben quoted by kicker «there’s better training at my son’s youth team» than under Carlo Ancelotti.

