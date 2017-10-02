Арьен Роббен: «Моих сыновей в молодежной команде тренируют лучше, чем это делал Анчелотти в «Баварии»

Автор: Вадим Павлов 0

Анчелотти и Роббен

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен подверг критике экс-наставника мюнхенцев Карло Анчелотти. Нидерландский хавбек высказал недовольство тренировочным процессом итальянского специалиста.

«Моих сыновей в молодежной команде тренируют лучше, чем это делал Анчелотти в «Баварии», — заявил Роббен.

Напомним, 28 сентября после поражения от «ПСЖ» в рамках группового этапа Лиги чемпионов Карло Анчелотти был отправлен в отставку.

Карло Анчелотти возглавлял «Баварию» с 2016 по 2017 год. За это время итальянец дважды выиграл с мюнхенским клубом Суперкубок Германии, а также стал чемпионом страны.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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