Экс-защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ заражен ВИЧ-инфекцией

Автор: Вадим Павлов 0

Эбуэ

Экс-защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ провалил медобследование в кипрском «АЕЛ». У ивуарийского защитника обнаружена ВИЧ-инфекция. 

Эммануэль Эбуэ, ранее выступавший за лондонский «Арсенал» и сборную Кот-д’Ивуара, ныне защищает цвета кипрского «АЕЛ». Как сообщается, после планового медобследования у футболиста была выявлена ВИЧ-инфекция.

«К сожалению, это правда, у Эммануэля есть некоторые проблемы со здоровьем. Сегодня он должен отправиться в Англию для прохождения очередного медицинского обследования», — заявил агент футболиста Текин Беринчи.

Напомним, Эммануэль Эбуэ выстус 2005 по 2011 годы защищал цвета лондонского «Арсенала».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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