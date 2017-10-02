Два представителя «Тосно» попали в окончательный состав сборной России на матчи со сборными Ирана и Южной Кореии

Автор: Вадим Павлов 0

сборная России

Пресс-служба РФС объявила окончательный состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи. Станислав Черчесов вызвал в национальную команду 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кельн»), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

Напомним, сборная России проведет два товарищеских матча: 7 октября россияне сыграют против сборной Южной Кореи, а 10 октября встретятся со сборной Ирана.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФС

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