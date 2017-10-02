Самба Соу пропустит до двух месяцев из-за травмы мениска

Полузащитник «Динамо» Самба Соу пропустит до 8 недель из-за травмы. Игрок получил травму в матче 12-го тура против «Локомотива».

Футболист «Динамо» Самба Соу получил повреждение во время матча с «Локомотивом», где столкнулся с Дмитрием Тарасовым, после чего был заменен. У игрока диагностирован разрыв внутреннего мениска. 4 октября Соу будет прооперирован в Риме.

Данные от главного врача А. Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление 6-8 недель. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 2, 2017

В текущем сезоне Самба отдал один голевой пас.

Фото: твиттер «Динамо»

Источник: твиттер «Динамо»