Самба Соу пропустит до двух месяцев из-за травмы мениска

Полузащитник «Динамо» Самба Соу пропустит до 8 недель из-за травмы. Игрок получил травму в матче 12-го тура против «Локомотива».
Футболист «Динамо» Самба Соу получил повреждение во время матча с «Локомотивом», где столкнулся с Дмитрием Тарасовым, после чего был заменен. У игрока диагностирован разрыв внутреннего мениска. 4 октября Соу будет прооперирован в Риме.
Данные от главного врача А. Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление 6-8 недель.
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 2, 2017
В текущем сезоне Самба отдал один голевой пас.
Фото: твиттер «Динамо»
Источник: твиттер «Динамо»