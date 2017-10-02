«ПСЖ» готов заплатить Алексису Санчесу за подписание предварительного контракта

«ПСЖ» готов приобрести нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Игрок может перейти летом 2018 года в качестве свободного агента.

В зимнее трансферное окно «ПСЖ» готов предложить Санчесу контракт. Сообщается, что столичный клуб заплатит чилийцу 11 миллионов евро, если игрок подпишет предварительный контракт. Соглашение Алексиса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года, а нового предложения от «канониров» пока не поступало.

В пяти матчах текущего сезона АПЛ Санчес отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com