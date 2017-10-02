Александр Головин прошел медицинское обследование

Автор: Никита Пронин 0

РФПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Ростов» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 16 сентября 2017 г.

Полузащитник ЦСКА Александр Головин пропустит матчи сборной России. Футболист получил травму в матче с «Уфой».

После прохождения глубокого медобследования, врачи диагностировали у футболиста надрыв связок голеностопного сустава. Для восстановления потребуется около 10-и дней. Однако, Головин поедет в сборную, где его осмотрят дополнительно. Играть футболист вряд ли сможет.

7 и 10 октября сборная России проведет товарищеские матчи против сборной Южной Кореи и Ирана.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

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