Александр Головин прошел медицинское обследование

Полузащитник ЦСКА Александр Головин пропустит матчи сборной России. Футболист получил травму в матче с «Уфой».

После прохождения глубокого медобследования, врачи диагностировали у футболиста надрыв связок голеностопного сустава. Для восстановления потребуется около 10-и дней. Однако, Головин поедет в сборную, где его осмотрят дополнительно. Играть футболист вряд ли сможет.

7 и 10 октября сборная России проведет товарищеские матчи против сборной Южной Кореи и Ирана.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт