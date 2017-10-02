Антонио Конте: «В Италии защищать титул было бы легче»

Автор: Юлия Древова 0

Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что в чемпионате Англии завоевать титул во второй раз будет сложнее, чем в Италии. Напомним, по итогам семи туров Премьер-лиги победители прошлого сезона занимают четвертую строчку турнирной таблицы.

«В АПЛ любой команде тяжело защитить титул. Мы выигрывали скудетто с «Ювентусом», и я ожидал реальной конкуренции от «Милана», но вместо этого они продали Ибрагимовича и Тиаго Силву «ПСЖ» и стали слабее. Выиграть скудетто во второй раз подряд было непросто, но легче, чем в первый. В Англии же по сравнению с прошлым сезоном топ-клубы стали сильнее», — отметил Конте.

Напомним, итальянец выигрывал с «Ювентусом» три чемпионства подряд (2011/12, 2012/13 и 2013/14). В минувшем сезоне Конте взял с «Челси» первенство АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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