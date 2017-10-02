Юрген Клопп: «Ливерпуль» еще реально претендует на чемпионство»

Автор: Юлия Древова 0

Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча с «Ньюкаслом» (1:1) в рамках 7-го тура АПЛ призвал не вычеркивать свою команду из чемпионской гонки. Наставник «красных» убежден, что у конкурентов тоже возникнут трудности.

«Мы переживаем тяжелое время — у других команд оно тоже будет. Нам нужно поработать над своей игрой, и я правда считаю, что мы недалеки от того, чтобы реально претендовать на чемпионство.

Если сможем забивать больше мячей, будем выигрывать больше матчей, то сократим отставание от лидеров

Против «Ньюкасла» мы снова были лучшей командой, мы снова создали больше моментов, мы находились во многообещающих ситуациях, но не забивали. Конечно, это проблема, но это не означает, что так все и останется. Я достаточно давно в футболе и знаю, что однажды нас прорвет, это весьма вероятно», — рассказал Клопп.

Напомним, мерсисайдцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отстав от лидеров чемпионата «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на семь очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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