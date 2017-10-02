«Челси» может приобрести молодого румынского полузащитника с отступными в 100 млн евро

«Челси» проявляет интерес к вингеру бухарестского «Стяуа» Флоринелу Коману. Технический директор лондонского клуба Майкл Эменало устроил 19-летнему игроку просмотр на матче с местным «Динамо» (1:0).

Коман перешел в «Стяуа» в августе нынешнего года из «Вииторула», подписав пятилетний контракт. Его трансфер обошелся клубу в два млн евро.

Отмечается, что владелец клуба Джиджи Бекали добавил в соглашение футболиста опцию выкупа, составляющую 100 млн евро, потому что считает: полузащитник стоит на одном уровне с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

В 10 матчах чемпионата Румынии Коман отметился голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail