«Челси» может приобрести молодого румынского полузащитника с отступными в 100 млн евро

Автор: Юлия Древова 0

«Челси» проявляет интерес к вингеру бухарестского «Стяуа» Флоринелу Коману. Технический директор лондонского клуба Майкл Эменало устроил 19-летнему игроку просмотр на матче с местным «Динамо» (1:0).

Коман перешел в «Стяуа» в августе нынешнего года из «Вииторула», подписав пятилетний контракт. Его трансфер обошелся клубу в два млн евро.

Отмечается, что владелец клуба Джиджи Бекали добавил в соглашение футболиста опцию выкупа, составляющую 100 млн евро, потому что считает: полузащитник стоит на одном уровне с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

В 10 матчах чемпионата Румынии Коман отметился голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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