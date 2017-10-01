Болельщик выбежал на поле в матче Примеры, который проходил без зрителей

Автор: Юлия Древова 0

Во втором тайме матча «Барселона» — «Лас-Пальмас», который проходил в рамках 7-го тура Примеры, на поле оказался человек. Напомним, встреча проводилась без зрителей.

Выбежавшего на газон болельщика увели представители службы безопасности. Детали того, как фанат мог пробраться на закрытый в тот день для посещений «Камп Ноу» уточняются.

Отметим, что игру было решено провести без зрителей из-за беспорядков в Каталонии, связанных с референдумом о ее независимости.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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