Болельщик выбежал на поле в матче Примеры, который проходил без зрителей

Во втором тайме матча «Барселона» — «Лас-Пальмас», который проходил в рамках 7-го тура Примеры, на поле оказался человек. Напомним, встреча проводилась без зрителей.

Выбежавшего на газон болельщика увели представители службы безопасности. Детали того, как фанат мог пробраться на закрытый в тот день для посещений «Камп Ноу» уточняются.

Отметим, что игру было решено провести без зрителей из-за беспорядков в Каталонии, связанных с референдумом о ее независимости.

Someone just leapt onto pitch. Don't know where he came from. Taken away by stewards. pic.twitter.com/u1JqMJP6IB

— Sid Lowe (@sidlowe) October 1, 2017