Лионель Месси обогнал Карлеса Пуйоля по числу матчей за «Барселону»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси принял участие в матче 7-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Эта игра стала для 30-летнего аргентинца 594-й за каталонский клуб.

Таким образом, нападающий обошел по этому показателю экс-защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля и уверенно вышел на третью строчку в списке футболистов, отыгравших наибольшее число матчей за сине-гранатовых.

На первых двух местах расположились хавбеки Андрес Иньеста (638 матчей), продолжающий выступление за клуб, и Хави (767 матчей).

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»