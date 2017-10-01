Лионель Месси обогнал Карлеса Пуйоля по числу матчей за «Барселону»

Автор: Юлия Древова 0

Лионель Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси принял участие в матче 7-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Эта игра стала для 30-летнего аргентинца 594-й за каталонский клуб.

Таким образом, нападающий обошел по этому показателю экс-защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля и уверенно вышел на третью строчку в списке футболистов, отыгравших наибольшее число матчей за сине-гранатовых.

На первых двух местах расположились хавбеки Андрес Иньеста (638 матчей), продолжающий выступление за клуб, и Хави (767 матчей).

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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