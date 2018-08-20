«Тоттенхэм» первые матчи Лиги чемпионов сыграет на «Уэмбли»

«Тоттенхэм» достиг договоренности с УЕФА и первые матчи нового сезона Лиги чемпионов проведет на стадионе «Уэмбли». Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, встречи состоятся 17 сентября или 1 октября между двумя матчами АПЛ с «Ливерпулем» (15 сентября) и «Кардифф Сити» (6 октября).

Неделю назад появилась информация, что «Тоттенхэм» перенес открытие нового стадиона из-за критических проблем с системами безопасности арены. Лондонский клуб должен был провести первую игру на стадионе 15 сентября с «Ливерпулем», но игра была также перенесена на «Уэмбли».

Ранее стало известно, что руководство клуба решило назвать новый стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», где буква А в последнем слове стилизована в виде стрелки на север. «Шпоры» не стали сохранять название старого стадиона — «Уайт Харт Лэйн».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»