Экс-врач «Челси» Ева Карнейро: «Я почти год не могла смотреть футбольные матчи после ухода из «Челси»

Бывший врач «Челси» Ева Карнейро рассказала, с чем ей пришлось столкнуться после ухода из клуба. Девушка приняла решение больше не работать в футболе.

«Я отказывалась от предложений вернуться в футбол.

Честно говоря, в прошлом году я почти не могла смотреть футбол. В 2016 году финал Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» стал единственным матчем, который я смогла посмотреть.

Уход из «Челси» стал для меня шоком. Все происходило в то время, когда я должна была быть счастлива перед своей свадьбой, медовым месяцем и переездом в новый дом. Но в один день мне пришлось прийти домой и отказаться от всего этого», — отметила Карнейро.

Напомним, Карнейро была отстранена от работы с клубом после конфликта с экс-наставником «синих» Жозе Моуринью в 2015 году, который был недоволен действиями медицинского штаба в концовке матча с «Суонси Сити» (2:2). По словам Особенного, Ева, вышедшая на поле для оказания помощи Эдену Азару, отняла у команды слишком много времени, за которое можно было вырвать победу в этой встрече.

Летом 2016 года «Челси» принес Еве Карнейро официальные извинения.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe