На поле стадиона «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Шахтер

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Хоффенхаймом» на стадионе в Харькове появились кротовые норы. Встреча состоится 19 сентября.

Сообщается, что кроты вырыли норы около углового флажка северной трибуны. Отметим, что «кроты» – одно из прозвищ игроков украинского клуба.

Встреча «Шахтера» и «Хоффенхайма» пройдет 19 сентября. Начало матча в 19:55 (мск.).

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов, помимо немцев, донецкая команда сыграет с «Лионом» и «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Шахтера»

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