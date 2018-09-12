На поле стадиона «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Хоффенхаймом» на стадионе в Харькове появились кротовые норы. Встреча состоится 19 сентября.

Сообщается, что кроты вырыли норы около углового флажка северной трибуны. Отметим, что «кроты» – одно из прозвищ игроков украинского клуба.

Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК «Металлист» в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 12, 2018

Встреча «Шахтера» и «Хоффенхайма» пройдет 19 сентября. Начало матча в 19:55 (мск.).

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов, помимо немцев, донецкая команда сыграет с «Лионом» и «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Шахтера»