Ближайший тур серии А не будет показан по телевидению

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Ювентус

Ближайший тур чемпионата Италии не будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Сила ТВ». Данная ситуация произошла из-за рекламы 1хBet. 

Из-за рекламы конторы на ютубе проблемы не так давно были у блоггеров по игре FIFA, чьи аккаунты массово банились из-за рекламы конторы. В сентябре большинство каналов, рекламировавших 1xBet, были разблокированы. Но по-прежнему показывать логотип запрещено. В России аналогом букмекера считается 1xСтавка (у них одинаковый матч-центр со спортивной статистикой и прямыми видеотрансляциями).

Пока непонятно, как долго серии А не будет в российском эфире, но, вероятно, «Матчу» и «Силе» придется либо подчиниться закону, либо нанять специальный штат людей, чтобы в прямом эфире закрывать логотип с графикой. Пока же официальных сообщений о прекращении показа серии А от каналов не поступало.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Футбол на ТВ»

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