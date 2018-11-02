Ближайший тур серии А не будет показан по телевидению

Ближайший тур чемпионата Италии не будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Сила ТВ». Данная ситуация произошла из-за рекламы 1хBet.

Из-за рекламы конторы на ютубе проблемы не так давно были у блоггеров по игре FIFA, чьи аккаунты массово банились из-за рекламы конторы. В сентябре большинство каналов, рекламировавших 1xBet, были разблокированы. Но по-прежнему показывать логотип запрещено. В России аналогом букмекера считается 1xСтавка (у них одинаковый матч-центр со спортивной статистикой и прямыми видеотрансляциями).

Пока непонятно, как долго серии А не будет в российском эфире, но, вероятно, «Матчу» и «Силе» придется либо подчиниться закону, либо нанять специальный штат людей, чтобы в прямом эфире закрывать логотип с графикой. Пока же официальных сообщений о прекращении показа серии А от каналов не поступало.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Футбол на ТВ»