Дэвид Бекхэм: «Я скучаю по тому времени, когда играл в «Милане»

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал о выступлении за «Милан». Англичанин признался, что скучает по временем в Италии.

«У меня осталось много прекрасных воспоминаний о моем пребывании в «Милане». Это было особенное время. Клуб, фанаты и весь город приняли меня с распростертыми объятиями. Мне нравилось играть в Италии и «Милане» — я скучаю по тем временам.

Команда напоминала семью. «Милан» — это клуб с большой историей, и ты чувствуешь это каждый раз, когда приходишь на стадион. Мне нравились люди, еда, новые друзья.

Новые владельцы? Несмотря на то, что я очень уважаю бывших собственников клуба, сейчас пришла пора новых целей и ожиданий. Надеюсь, «Милан» вернется в борьбу за трофеи.

Я счастлив — у меня была хорошая карьера. Стать тренером? Нет, эта роль меня никогда не интересовала. Вы должны побывать в Милане из-за его культуры, еды и гостеприимства», — сказал Бекхэм.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia