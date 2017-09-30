Кокорин — лучший игрок Лиги Европы, Руднев завершил карьеру, Писарро нашел новую команду. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 сентября.

1. Александр Кокорин, Доменико Кришито и Мануэл Фернандеш включены в команду недели Лиги Европы

Игроки «Зенита» Александр Кокорин и Доменико Кришито, а также полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш были включены в команду недели Лиги Европы по итогам второго тура группового этапа турнира.

2. Латвийский форвард Артем Руднев завершил карьеру в 29 лет

По словам директора «Кельна» Йорга Шмадтке, решение Руднева носит сугубо личный характер.

3. «Арсенал» одержал минимальную победу над «Краснодаром»

Состоялся первый матч 12-го тура первенства России.

4. «Эспаньол» и «Жирона» могут стать частью английского, итальянского или французского чемпионата

Референдум об отделении Каталонии от Испании пройдет в воскресенье.

5. Клаудио Писарро стал футболистом «Кельна»

Перуанец заключил контракт до конца нынешнего сезона.

Фото: Global Look Press

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