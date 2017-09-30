Кокорин — лучший игрок Лиги Европы, Руднев завершил карьеру, Писарро нашел новую команду. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 сентября.
1. Александр Кокорин, Доменико Кришито и Мануэл Фернандеш включены в команду недели Лиги Европы
Игроки «Зенита» Александр Кокорин и Доменико Кришито, а также полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш были включены в команду недели Лиги Европы по итогам второго тура группового этапа турнира.
2. Латвийский форвард Артем Руднев завершил карьеру в 29 лет
По словам директора «Кельна» Йорга Шмадтке, решение Руднева носит сугубо личный характер.
3. «Арсенал» одержал минимальную победу над «Краснодаром»
Состоялся первый матч 12-го тура первенства России.
4. «Эспаньол» и «Жирона» могут стать частью английского, итальянского или французского чемпионата
Референдум об отделении Каталонии от Испании пройдет в воскресенье.
5. Клаудио Писарро стал футболистом «Кельна»
Перуанец заключил контракт до конца нынешнего сезона.
Фото: Global Look Press