Карло Анчелотти может возглавить «Вест Хэм» в ближайшее время

Итальянский специалист Карло Анчелотти в ближайшее время может вернуться к работе. В услугах 58-летнего заинтересован лондонский «Вест Хэм».

Как сообщают британские СМИ, Карло Анчелотти изъявил желание вернуться в АПЛ. Сообщается, что итальянский специалист уже в ближайшее время может возглавить «Вест Хэм».

Руководство «молотобойцев» недовольно работой Славена Билича и текущими результатами команды. Отмечается, что клуб активно ищет замену хорватскому специалисту и готов отправить его в отставку.

Напомним, последним на данный момент клубом Карло Анчелотти была «Бавария». Немецкий клуб объявил об увольнении 58-летнего итальянца после поражения «Баварии» от «ПСЖ» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

В текущем розыгрыше АПЛ «Вест Хэм» занимает 18 место в турнирной таблице после 6 туров, имея в своем активе 4 очка.