Дмитрий Аленичев: «Багаж Аленичева»? Нет, чемпионство – полная заслуга Массимо и футболистов»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о «багаже Аленичева» и заявил, что чемпионство — полная заслуга Массимо Карреры. Также он поделился мнением о том, смогут ли красно-белые составить конкуренцию «Зениту» в текущем сезоне.

«Говорят, что «багаж Аленичева» сыграл-таки свою роль в прошлом сезоне, а сейчас его нет – отсюда и неубедительные результаты? Нет, чемпионство – полная заслуга Массимо и футболистов, которые объединились и поняли, что болельщиков подводить нельзя. Плюс в пользу спартаковцев оказались отъезд Халка, смена тренерского штаба в ЦСКА – это все тоже повлияло на успех.

Как бы то ни было, тогда «Спартак» заслуженно взял золото. Но сейчас другой сезон, а год после титула всегда тяжелый, этого следовало ожидать. У «Зенита» большой отрыв, но у красно-белых должно взыграть самолюбие. Будет тяжело догнать Питер, но хотелось бы, чтобы «Спартак» конкурировал до самого конца турнира.

13 очков отставания? Многовато, да. Но чудеса случаются. «Зениту» еще ехать на «Открытие Арену», да и на два фронта он тоже играет – насколько мне известно, даже стоит задача победить в Лиге Европы. Но если «Спартак» продолжит терять очки, как было в матчах с «Анжи» и «Тосно», то о борьбе за чемпионство речи уже не будет.

Напомним, Дмитрий Аленичев возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2017 год. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России и квалифицировались в Лигу Европы, откуда выбыли в квалификационном раунде, проиграв кипрскому «АЕК». Дмитрий Аленичев был отправлен в отставку сразу после вылета из Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс