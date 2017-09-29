Дмитрий Аленичев: «Пашалич — средний игрок. Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поведал о том, почему Фернандо и Глушаков стали играть хуже. Также российский специалист поделился мнением о селекции красно-белых в летнее трансферное окно.

«Почему так сдали Фернандо и Глушаков? Может быть, на Денисе отразилось выступление на Кубке конфедераций. Слышал мнение, что он, мол, мало отдыхал. Но я далек от этой мысли. Глушаков – профессионал, ему может хватить 7 – 10 дней, чтобы восстановиться, побыть с семьей. Мой совет Денису: поменьше саморекламы вне поля, не стоит тратить столько времени и энергии на пиар. Надо полностью сосредоточиться на игре – и тогда, надеюсь, мы все увидим прошлогоднего Глушакова.

А вот что случилось с Фернандо, для меня загадка. Прошлогодний бразилец и сегодняшний – это два разных футболиста. Да, забил «Ливерпулю», но я имею в виду то, как он ведет игру. В прошлом сезоне я считал Фернандо лучшим игроком РФПЛ, а сейчас хавбек играет процентов на 20 от своих возможностей. Может быть, сказываются травмы ведущих исполнителей, с которыми раньше комбинировал опорник. Но Фернандо и сам стал очень часто ошибаться – для центрального полузащитника просто недопустимо такое количество брака. Парень должен себя привести в порядок, ведь это ключевая фигура для «Спартака». Результаты во многом зависят от того, насколько быстро Фернандо наберет оптимальную форму.

Качественное ли приобретение Пашалич? На мой взгляд, средний игрок. Может, ему требуется время для адаптации, но пока не могу сказать, что это усиление, – ни для премьер-лиги, ни для Лиги чемпионов. Когда я впервые увидел Фернандо – а у него были 6 – 7 лишних килограммов, – то сразу сказал, что бразилец будет одним из лучших в РФПЛ. Увидел по работе с мячом, по направлениям перемещений – и угадал. По Пашаличу такого сказать пока не могу.

«Спартак» неправильно расставил акценты в селекции и вместо защиты укрепил атаку? Не сомневался, что на край обороны кого-то купят. По центру защиты многое зависело от того, останется ли Таски в команде, так что вопрос не настолько острый. Нападающий приобретен потому, что Зе Луиш подвержен травмам. Если бы он был в порядке, то и о Педро Роше речи бы не шло. А вот Пашалич… Можно было бы подыскать более классного футболиста на эту позицию», — рассказал Аленичев.

Напомним, Дмитрий Аленичев возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2017 год. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России и квалифицировались в Лигу Европы, откуда выбыли в квалификационном раунде, проиграв кипрскому «АЕК».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс