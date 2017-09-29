Томас Тухель может стать новым главным тренером «Баварии»

Экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить «Баварию». Как сообщает Sky Sport Germany, 44-летний специалист — фаворит на пост нового главного тренера мюнхенцев после отставки Карло Анчелотти.

Исполняющим обязанности главного тренера «красных» в настоящее время является Вилли Саньоль, однако руководство клуба не рассматривает его на этом посту в долгосрочной перспективе.

Также отмечается, что кандидатуру Тухеля поддерживает сам председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который следит за тренером еще со времен его работы с «Майнцом».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Germany