Томас Тухель может стать новым главным тренером «Баварии»

Автор: Юлия Древова 0

Тухель

Экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить «Баварию». Как сообщает Sky Sport Germany, 44-летний специалист — фаворит на пост нового главного тренера мюнхенцев после отставки Карло Анчелотти.

Исполняющим обязанности главного тренера «красных» в настоящее время является Вилли Саньоль, однако руководство клуба не рассматривает его на этом посту в долгосрочной перспективе.

Также отмечается, что кандидатуру Тухеля поддерживает сам председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который следит за тренером еще со времен его работы с «Майнцом».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Germany

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