Леонид Слуцкий: «Свой самый большой критик — я сам»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как переживает критику из-за не самых лучших результатов клуба в свой адрес. Российский наставник подчеркнул, что главное для него — доверие команды.

«Если вы спросите меня о внешнем давлении, то оно на меня не влияет, потому что болельщики относятся ко мне дружелюбно. Я — свой самый большой критик. Все в клубе мне доверяют, а я доверяю команде и чувствую, что мы близки к хорошим результатам. Но мы должны показать свой уровень на поле.

Мы играем так, как я хочу, всего 30 минут в матче. Я думаю, что если мы будем играть 60-70 минут на этом уровне, то сможем говорить о результатах. Схема игры? Для меня важнее иметь баланс между атакой и защитой,» — отметил Слуцкий.

Напомним, ближайший матч «Халла» с «Бирмингем Сити» состоится 30 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: Hull Daily Mail