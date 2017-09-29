Карло Анчелотти может возглавить команду из АПЛ

Накануне уволенный с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в Англии. Итальянский специалист выразил желание вернуться в Премьер-лигу, где он уже завоевывал с «Челси» чемпионство и Кубок Лиги.

По сообщению The Telegraph, с наставником уже связывался «Вест Хэм Юнайтед», который может отправить в отставку Славена Билича после неудачного начала сезона.

Кроме того, по информации источника, с Анчелотти контактировал «Милан», также он получал предложение о работе от руководства одного из китайских клубов.

Напомним, 58-летний итальянец был отправлен в отставку после поражения «Баварии» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:3).

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph