«Челси» установил ценник на Маркоса Алонсо

Лондонский «Челси» установил ценник на защитника Маркоса Алонсо в связи с интересом к нему со стороны мадридских «Реала» и «Атлетико». Как сообщают СМИ, руководство синих уведомило представителей испанской Примеры, что 27-летний футболист будет стоить им не менее € 60 млн.

Столь крупная сумма связана с тем, что «Челси» не горит желанием расставаться с Алонсо, который является важной частью команды под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри. При этом «Атлетико» готов отложить трансфер футболиста на лето 2019 года.

Сам Алонсо также не намерен уходить из «Челси», в котором чувствует себя счастливым. Тем не менее, как уточняет издание, игрок готов покинуть Лондон только ради переезда в Мадрид. Алонсо является воспитанником «Реала», в системе которого находился с 1999 по 2010 год.

Фото: Global Look Press

Источник: As