Роберт Левандовски попрощался с Карло Анчелотти

Автор: Никита Пронин 0

Левандовски

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поблагодарил Карло Анчелотти. Напомним, что итальянский тренер был отправлен в отставку после поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Спасибо за все», — написал Левандовски в своем твиттере.

В минувшем туре Лиги чемпионов немецкий клуб уступил «ПСЖ» со счетом 0:3, после чего руководство «Баварии» отправило Анчелотти в отставку. Итальянец выиграл с «Баварией» два Кубка Германии, Суперкубок страны, а также стал чемпионом прошлого сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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