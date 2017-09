Роберт Левандовски попрощался с Карло Анчелотти

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поблагодарил Карло Анчелотти. Напомним, что итальянский тренер был отправлен в отставку после поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Спасибо за все», — написал Левандовски в своем твиттере.

Thank You for everything @MrAncelotti

— Robert Lewandowski (@lewy_official) September 28, 2017