Роберт Левандовски попрощался с Карло Анчелотти

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поблагодарил Карло Анчелотти. Напомним, что итальянский тренер был отправлен в отставку после поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Спасибо за все», — написал Левандовски в своем твиттере.

Thank You for everything @MrAncelotti — Robert Lewandowski (@lewy_official) September 28, 2017

В минувшем туре Лиги чемпионов немецкий клуб уступил «ПСЖ» со счетом 0:3, после чего руководство «Баварии» отправило Анчелотти в отставку. Итальянец выиграл с «Баварией» два Кубка Германии, Суперкубок страны, а также стал чемпионом прошлого сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»