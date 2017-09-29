Роберт Левандовски попрощался с Карло Анчелотти

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поблагодарил Карло Анчелотти. Напомним, что итальянский тренер был отправлен в отставку после поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Спасибо за все», — написал Левандовски в своем твиттере.
Thank You for everything @MrAncelotti
— Robert Lewandowski (@lewy_official) September 28, 2017
В минувшем туре Лиги чемпионов немецкий клуб уступил «ПСЖ» со счетом 0:3, после чего руководство «Баварии» отправило Анчелотти в отставку. Итальянец выиграл с «Баварией» два Кубка Германии, Суперкубок страны, а также стал чемпионом прошлого сезона.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»